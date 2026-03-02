https://ria.ru/20260302/mid-2077915973.html
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к дипломатии
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к дипломатии - РИА Новости, 02.03.2026
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к дипломатии
Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке отказаться от силовых методов решения разногласий и перейти к дипломатическому урегулированию, которое... РИА Новости, 02.03.2026
россия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к дипломатии
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке отказаться от силовых методов