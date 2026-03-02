Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к дипломатии
15:11 02.03.2026 (обновлено: 15:16 02.03.2026)
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к дипломатии
Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке отказаться от силовых методов решения разногласий и перейти к дипломатическому урегулированию, которое... РИА Новости, 02.03.2026
россия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ближний восток
россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к дипломатии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке отказаться от силовых методов решения разногласий и перейти к дипломатическому урегулированию, которое обеспечило бы интересы безопасности всех стран региона, заявили в МИД России.
"Вновь настоятельно призываем стороны к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий и переходу к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов при обеспечении законных интересов безопасности всех государств региона", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
МИД выразил обеспокоенность разрастанием конфронтации на Ближнем Востоке
Вчера, 15:05
Вчера, 15:05
 
Россия
Ближний Восток
Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
