https://ria.ru/20260302/mid-2077915420.html
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу - РИА Новости, 02.03.2026
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу
Россия вновь призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от применения силы для решения разногласий, следует из сообщения МИД РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:09:00+03:00
2026-03-02T15:09:00+03:00
2026-03-02T15:09:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260302/mid-2077913569.html
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу
МИД: РФ призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу