МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу - РИА Новости, 02.03.2026
15:09 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/mid-2077915420.html
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу - РИА Новости, 02.03.2026
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу
Россия вновь призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от применения силы для решения разногласий, следует из сообщения МИД РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:09:00+03:00
2026-03-02T15:09:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260302/mid-2077913569.html
ближний восток
россия
в мире, ближний восток, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу

МИД: РФ призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия вновь призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от применения силы для решения разногласий, следует из сообщения МИД РФ.
"Вновь настоятельно призываем стороны (на Ближнем Востоке - ред.) к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий", - говорится в заявлении на сайте министерства.
В миреБлижний ВостокРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Версия 2023.1 Beta
