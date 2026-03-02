Рейтинг@Mail.ru
Любые атаки по гражданским объектам недопустимы, заявили в МИД - РИА Новости, 02.03.2026
15:08 02.03.2026 (обновлено: 15:11 02.03.2026)
Любые атаки по гражданским объектам недопустимы, заявили в МИД
2026
в мире, иран, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Любые атаки по гражданским объектам недопустимы, заявили в МИД

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Любые атаки по объектам гражданской инфраструктуры, которые находятся как в Иране, так и арабских странах, недопустимы и должны быть полностью исключены, заявили в МИД РФ.
"Любые атаки по гражданским объектам – будь то в Иране или арабских странах – недопустимы и должны быть полностью исключены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не применять силу
В миреИранРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
