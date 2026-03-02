https://ria.ru/20260302/mid-2077913967.html
МИД выразил обеспокоенность разрастанием конфронтации на Ближнем Востоке
МИД выразил обеспокоенность разрастанием конфронтации на Ближнем Востоке
В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с тем, что вследствие агрессии США и Израиля против Ирана вооружённая конфронтация может разрастись на весь регион... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:05:00+03:00
2026-03-02T15:05:00+03:00
2026-03-02T15:12:00+03:00
россия
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
МИД РФ выразил обеспокоенность разрастанием конфронтации на весь Ближний Восток