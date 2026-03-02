МИД выразил обеспокоенность разрастанием конфронтации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с тем, что вследствие агрессии США и Израиля против Ирана вооружённая конфронтация может разрастись на весь регион Ближнего Востока, сообщили в ведомстве.