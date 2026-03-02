https://ria.ru/20260302/mid-2077913569.html
МИД России обвинил США и Израиль в срыве нормализации отношений с Ираном
МИД России обвинил США и Израиль в срыве нормализации отношений с Ираном
Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать срыв процесса нормализации отношений между Тегераном и арабскими соседями, заявили в МИД России. РИА Новости, 02.03.2026
МИД России обвинил США и Израиль в срыве нормализации отношений с Ираном
