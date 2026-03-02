Рейтинг@Mail.ru
МИД России обвинил США и Израиль в срыве нормализации отношений с Ираном
15:02 02.03.2026 (обновлено: 15:11 02.03.2026)
МИД России обвинил США и Израиль в срыве нормализации отношений с Ираном
МИД России обвинил США и Израиль в срыве нормализации отношений с Ираном
Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать срыв процесса нормализации отношений между Тегераном и арабскими соседями, заявили в МИД России. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
тель-авив
россия
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, тель-авив, россия, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Тель-Авив, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
МИД России обвинил США и Израиль в срыве нормализации отношений с Ираном

МИД РФ обвинил США и Израиль в срыве нормализации контактов Ирана с соседями

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать срыв процесса нормализации отношений между Тегераном и арабскими соседями, заявили в МИД России.
"Стало очевидно, что, помимо смены режима в ИРИ с использованием самых нечистоплотных средств, таких как убийство руководства суверенного государства, Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать срыв процесса нормализации отношений между Ираном и арабскими соседями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
