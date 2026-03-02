Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 02.03.2026 (обновлено: 14:15 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/mid-2077897525.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко обсудил в понедельник с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию на Ближнем Востоке в связи с агрессией США и Израиля... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:12:00+03:00
2026-03-02T14:15:00+03:00
россия
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260302/peskov-2077857546.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

МИД: Борисенко обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко обсудил в понедельник с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию на Ближнем Востоке в связи с агрессией США и Израиля против Тегерана, российская сторона обратила внимание на недопустимость дальнейшей эскалации напряженности в регионе, сообщили в дипведомстве РФ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке в связи с агрессией США и Израиля против Ирана. С российской стороны вновь выражено категорическое осуждение убийства Верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи и других иранских представителей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Одновременно обращено внимание на недопустимость дальнейшей эскалации напряженности в регионе, в том числе с учетом обеспокоенностей соседей иранцев по Персидскому заливу, а также наличия большого числа российских туристов в соответствующих странах", - добавили там.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Песков рассказал о контактах со странами, затронутыми иранским конфликтом
Вчера, 12:27
 
РоссияИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала