МИД КНР опроверг сообщения о возможной сделке с Ираном по ракетам
2026-03-02
2026-03-02T11:45:00+03:00
2026-03-02T11:45:00+03:00
2026-03-02T11:45:00+03:00
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что Иран близок к сделке по закупке у КНР противокорабельных ракет CM‑302 не соответствуют действительности, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники 24 февраля сообщило, что Иран
близок к сделке по закупке у КНР
противокорабельных ракет CM‑302.
"Эти сообщения не соответствуют действительности", - заявила Мао Нин
, комментируя соответствующие сообщения.
Она отметила, что "Китай, будучи ответственной крупной страной, всегда выполняет свои международные обязательства".
"Китай выступает против злонамеренных спекуляций и надеется, что соответствующие стороны предпримут больше усилий для содействия снижению напряженности", - добавила дипломат.
Агентство отмечало, что сделка по закупке ракет CM‑302 у КНР близка к заключению, однако дату их поставки в Иран все еще не согласовали. Источники агентства добавили, что переговоры по закупке между сторонами начались по меньшей мере два года назад и значительно ускорились после завершения конфликта между США
, Израилем
и Ираном в июне 2025 года.