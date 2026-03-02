МИД КНР опроверг сообщения о возможной сделке с Ираном по ракетам

ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что Иран близок к сделке по закупке у КНР противокорабельных ракет CM‑302 не соответствуют действительности, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.