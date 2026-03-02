https://ria.ru/20260302/mery-2077768236.html
Эксперт рассказал, какие меры поддержки положены россиянам с инвалидностью
Россияне с инвалидностью получают социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, а также набор различных социальных услуг и другие меры поддержки, РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:55:00+03:00
2026-03-02T03:55:00+03:00
2026-03-02T03:55:00+03:00
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне с инвалидностью получают социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, а также набор различных социальных услуг и другие меры поддержки, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В Российской Федерации для инвалидов предусмотрен достаточно большой перечень различных мер поддержки: социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг, сокращённая продолжительность рабочего дня (например, для инвалидов 1 и 2 группы – не более 35 часов в неделю)", - сказал Балынин
Он также отметил, что граждане с инвалидностью имеют право на увеличенный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней, налоговые вычеты и льготы и другие меры поддержки.
"На мой взгляд, благодаря активной цифровизации социальной сферы в Российской Федерации получение мер поддержки инвалидами значительно упрощается: в частности, например, пенсии, ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг им уже назначаются беззаявительно после установления инвалидности учреждениями медико-социальной экспертизы", - добавил эксперт.