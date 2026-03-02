Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие меры поддержки положены россиянам с инвалидностью - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/mery-2077768236.html
Эксперт рассказал, какие меры поддержки положены россиянам с инвалидностью
Эксперт рассказал, какие меры поддержки положены россиянам с инвалидностью - РИА Новости, 02.03.2026
Эксперт рассказал, какие меры поддержки положены россиянам с инвалидностью
Россияне с инвалидностью получают социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, а также набор различных социальных услуг и другие меры поддержки, РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:55:00+03:00
2026-03-02T03:55:00+03:00
общество
россия
игорь балынин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_d4c0bdb4951d8bd3b66c5ba77f92017a.jpg
https://ria.ru/20260129/gosduma-2070882182.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_3eb9742974e0e4fe6adabdc46d800146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, игорь балынин
Общество, Россия, Игорь Балынин
Эксперт рассказал, какие меры поддержки положены россиянам с инвалидностью

РИА Новости: россияне с инвалидностью получают социальные и страховые пенсии

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне с инвалидностью получают социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, а также набор различных социальных услуг и другие меры поддержки, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В Российской Федерации для инвалидов предусмотрен достаточно большой перечень различных мер поддержки: социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг, сокращённая продолжительность рабочего дня (например, для инвалидов 1 и 2 группы – не более 35 часов в неделю)", - сказал Балынин.
Он также отметил, что граждане с инвалидностью имеют право на увеличенный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней, налоговые вычеты и льготы и другие меры поддержки.
"На мой взгляд, благодаря активной цифровизации социальной сферы в Российской Федерации получение мер поддержки инвалидами значительно упрощается: в частности, например, пенсии, ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг им уже назначаются беззаявительно после установления инвалидности учреждениями медико-социальной экспертизы", - добавил эксперт.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В ГД предложили ввести новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами
29 января, 01:14
 
ОбществоРоссияИгорь Балынин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала