Рейтинг@Mail.ru
Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/mery-2077759646.html
Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты
Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты - РИА Новости, 02.03.2026
Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты
Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Аммане и уведомило о решительной готовности королевства принять... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T01:53:00+03:00
2026-03-02T01:53:00+03:00
в мире
иран
иордания
сша
али хаменеи
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052134559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fb1cc036b97269985d7a16901740f2f.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077754973.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077757206.html
иран
иордания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052134559_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a188d9c35a04221b80cd70261b9c0a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, иордания, сша, али хаменеи, владимир путин, оон
В мире, Иран, Иордания, США, Али Хаменеи, Владимир Путин, ООН
Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты

Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты страны

© AP Photo / Nasser NasserВид на Амман, Иордания
Вид на Амман, Иордания - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Nasser Nasser
Вид на Амман, Иордания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Аммане и уведомило о решительной готовности королевства принять все необходимые меры для защиты безопасности граждан и собственного суверенитета, говорится в заявлении иорданского МИД.
"(Официальный представитель министерства Фуад - ред.) аль-Маджали подтвердил, что министерство решительно довело до сведения временного поверенного, что Иордания примет все доступные и необходимые меры для защиты безопасности своих граждан, своей безопасности и суверенитета", - написано в заявлении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие
00:35
По словам аль-Маджали, ведомство уведомило временного поверенного о необходимости немедленного прекращения атак, направленных против Иордании, уважения ее суверенитета и территориальной целостности, а также соблюдения норм международного права и принципов добрососедства.
МИД Иордании вручил поверенному в делах посольства Ирана в Аммане ноту протеста резкого характера в связи с атаками, нацеленными на территорию Иордании и арабских государств. В ведомстве подчеркнули, что рассматривают эти действия как грубое нарушение суверенитета Иордании и арабских стран, вопиющее нарушение норм международного права и Устава ООН, а также как недопустимую эскалацию, угрожающую безопасности граждан и региональной и международной стабильности.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым поднимается из военной базы США после иранского удара по ней, Джуффейр, Бахрейн, 1 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: американская ПВО не справилась с ударами Ирана
01:03
 
В миреИранИорданияСШААли ХаменеиВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала