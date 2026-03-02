Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты

БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Аммане и уведомило о решительной готовности королевства принять все необходимые меры для защиты безопасности граждан и собственного суверенитета, говорится в заявлении иорданского МИД.