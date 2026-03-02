Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты

БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Аммане и уведомило о решительной готовности королевства принять все необходимые меры для защиты безопасности граждан и собственного суверенитета, говорится в заявлении иорданского МИД.
"(Официальный представитель министерства Фуад - ред.) аль-Маджали подтвердил, что министерство решительно довело до сведения временного поверенного, что Иордания примет все доступные и необходимые меры для защиты безопасности своих граждан, своей безопасности и суверенитета", - написано в заявлении.
По словам аль-Маджали, ведомство уведомило временного поверенного о необходимости немедленного прекращения атак, направленных против Иордании, уважения ее суверенитета и территориальной целостности, а также соблюдения норм международного права и принципов добрососедства.
МИД Иордании вручил поверенному в делах посольства Ирана в Аммане ноту протеста резкого характера в связи с атаками, нацеленными на территорию Иордании и арабских государств. В ведомстве подчеркнули, что рассматривают эти действия как грубое нарушение суверенитета Иордании и арабских стран, вопиющее нарушение норм международного права и Устава ООН, а также как недопустимую эскалацию, угрожающую безопасности граждан и региональной и международной стабильности.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.