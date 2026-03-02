https://ria.ru/20260302/mehr-2077969203.html
Три силовика погибли при ударе США и Израиля по югу Ирана
Три силовика погибли при ударе США и Израиля по югу Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Три силовика погибли при ударе США и Израиля по югу Ирана
Три сотрудника органов безопасности погибли при ракетном ударе США и Израиля по городу Джахром, расположенному на юге Ирана, передает иранское агентство Mehr со РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:48:00+03:00
2026-03-02T17:48:00+03:00
2026-03-02T17:48:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3997b49a860bcd202c477707d5345445.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cc8cec80a0805ab4bf3339937b97fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Три силовика погибли при ударе США и Израиля по югу Ирана
Mehr: три силовика погибли при ударе США и Израиля по югу Ирана