Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Зеленского, считает Медведчук

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Владимира Зеленского, который сам может стать законной целью на уничтожение для своих "кукловодов и хозяев", считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Киевский режим в официальном аккаунте Украины в Х позлорадствовал над гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Зеленский также поддержал удары по Ирану.

"В полном болезненном восторге от агрессии пребывает кровавый клоун Зеленский… Он полностью поддерживает войну в Персидском заливе, которая не может не ударить по его режиму, чем бы она ни закончилась. Это говорит о полной ограниченности нелегитимного", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".

По его мнению, Зеленский требует смены власти в другой стране насильственным путем, не понимая, чем это грозит ему самому.

"Новая война создаст дефицит поставок западного оружия его хунте. Во-вторых, кризис в Персидском заливе поднимет цены на нефть, что ударит по энергообеспечению Украины", - добавил Медведчук.

Он полагает, что Зеленский также может стать "законной целью на уничтожение" для своих "кукловодов и хозяев".

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.