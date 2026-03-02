https://ria.ru/20260302/medvedchuk-2077803275.html
Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Зеленского, считает Медведчук
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Владимира Зеленского, который сам может стать законной целью на уничтожение для своих "кукловодов и хозяев", считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Киевский режим в официальном аккаунте Украины в Х позлорадствовал над гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Зеленский также поддержал удары по Ирану.
"В полном болезненном восторге от агрессии пребывает кровавый клоун Зеленский… Он полностью поддерживает войну в Персидском заливе, которая не может не ударить по его режиму, чем бы она ни закончилась. Это говорит о полной ограниченности нелегитимного", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте
"Другая Украина".
По его мнению, Зеленский требует смены власти в другой стране насильственным путем, не понимая, чем это грозит ему самому.
"Новая война создаст дефицит поставок западного оружия его хунте. Во-вторых, кризис в Персидском заливе поднимет цены на нефть, что ударит по энергообеспечению Украины", - добавил Медведчук.
Он полагает, что Зеленский также может стать "законной целью на уничтожение" для своих "кукловодов и хозяев".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.