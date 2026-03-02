Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Зеленского, считает Медведчук
10:15 02.03.2026
Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Зеленского, считает Медведчук
2026-03-02T10:15:00+03:00
2026-03-02T10:15:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
али хаменеи
оппозиционная платформа - за жизнь
в мире, иран, ближний восток, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, али хаменеи, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Иран, Ближний Восток, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Али Хаменеи, Оппозиционная платформа - За жизнь
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Владимира Зеленского, который сам может стать законной целью на уничтожение для своих "кукловодов и хозяев", считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
Киевский режим в официальном аккаунте Украины в Х позлорадствовал над гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Зеленский также поддержал удары по Ирану.
"В полном болезненном восторге от агрессии пребывает кровавый клоун Зеленский… Он полностью поддерживает войну в Персидском заливе, которая не может не ударить по его режиму, чем бы она ни закончилась. Это говорит о полной ограниченности нелегитимного", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его мнению, Зеленский требует смены власти в другой стране насильственным путем, не понимая, чем это грозит ему самому.
"Новая война создаст дефицит поставок западного оружия его хунте. Во-вторых, кризис в Персидском заливе поднимет цены на нефть, что ударит по энергообеспечению Украины", - добавил Медведчук.
Он полагает, что Зеленский также может стать "законной целью на уничтожение" для своих "кукловодов и хозяев".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зеленский допустил перенос новой встречи по Украине из-за Ирана
30 января, 13:18
 
