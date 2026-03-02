Рейтинг@Mail.ru
02.03.2026

Российские ученые работают над передовыми методами лечения рака крови
19:20 02.03.2026
Российские ученые работают над передовыми методами лечения рака крови
Минимум шесть команд в России разрабатывают химерные Т-клеточные рецепторы (CAR) для применения их в онкогематологии, они должны распознавать и уничтожать... РИА Новости, 02.03.2026
россия, общество, здоровье
Российские ученые работают над передовыми методами лечения рака крови

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минимум шесть команд в России разрабатывают химерные Т-клеточные рецепторы (CAR) для применения их в онкогематологии, они должны распознавать и уничтожать раковые клетки, сообщил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского и А. И. Воробьева РМАНПО, заведующий дневным стационаром гематологии, онкологии и химиотерапии Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина Евгений Никитин.
России не менее шести команд разрабатывают химерные Т-клеточные рецепторы для их применения в онкогематологии. CAR-T-клеточные технологии - это блокбастер, они творят удивительные вещи... Надеемся, что эта технология подучит широкое развитие в России в ближайшие годы", - сказал Никитин, отвечая на вопрос, какие в РФ идут разработки для лечения рака крови.
Он добавил, что предпосылок для создания профилактической вакцины против рака крови пока нет, потому что гематологические опухоли крайне разнообразны по генетике и механизмам развития.
"Терапевтические вакцины - это методы, которые обучают иммунную систему пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки. В этой области идут интенсивные исследования", - заключил Никитин.
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца
