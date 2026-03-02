Рейтинг@Mail.ru
В России пройдет масштабная проверка работы систем оповещения - РИА Новости, 02.03.2026
13:33 02.03.2026
В России пройдет масштабная проверка работы систем оповещения
В России пройдет масштабная проверка работы систем оповещения - РИА Новости, 02.03.2026
В России пройдет масштабная проверка работы систем оповещения
Крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения пройдет 4 марта во всех регионах России, планируется также проверить готовность дежурных... РИА Новости, 02.03.2026
В России пройдет масштабная проверка работы систем оповещения

МЧС: в России 4 марта пройдет масштабная проверка систем оповещения

Уличные громкоговорители. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения пройдет 4 марта во всех регионах России, планируется также проверить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Сирены и громкоговорители включат по всей стране 4 марта. Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в субъектах России", - говорится в сообщении министерства.
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Дюмин призвал МЧС совершенствовать систему оповещения
11 февраля, 11:37
11 февраля, 11:37
Отмечается, что система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск системы оповещения был в октябре.
"В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России". Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - резюмирует МЧС.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно.
Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
Защитное сооружение гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В регионах приведут в порядок более 20 тысяч защитных сооружений
11 февраля, 11:40
11 февраля, 11:40
 
