Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области ребенок пострадал из-за падения снега с крыши - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 02.03.2026 (обновлено: 16:49 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/malchik-2077943490.html
В Ивановской области ребенок пострадал из-за падения снега с крыши
В Ивановской области ребенок пострадал из-за падения снега с крыши - РИА Новости, 02.03.2026
В Ивановской области ребенок пострадал из-за падения снега с крыши
Девятилетний мальчик пострадал от схода снега с крыши в Ивановской области, с травмами ребенок доставлен в больницу, сообщили УМВД и прокуратура по Ивановской... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:47:00+03:00
2026-03-02T16:49:00+03:00
происшествия
ивановская область
фурманов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077943788_0:108:960:648_1920x0_80_0_0_609a16464fd796bde51a853d275e216b.jpg
https://ria.ru/20260214/delo-2074424769.html
https://ria.ru/20260218/sneg-2075227222.html
ивановская область
фурманов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077943788_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_548c1864d4a89cf07ba822df49dc058a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, фурманов, россия
Происшествия, Ивановская область, Фурманов, Россия
В Ивановской области ребенок пострадал из-за падения снега с крыши

В Фурманове девятилетний мальчик пострадал из-за падения снега с крыши

© Фото : Прокуратура Ивановской областиМесто падения снега с крыши здания на несовершеннолетнего ребенка в Фурманове
Место падения снега с крыши здания на несовершеннолетнего ребенка в Фурманове - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Прокуратура Ивановской области
Место падения снега с крыши здания на несовершеннолетнего ребенка в Фурманове
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Девятилетний мальчик пострадал от схода снега с крыши в Ивановской области, с травмами ребенок доставлен в больницу, сообщили УМВД и прокуратура по Ивановской области.
«

"По предварительной информации, сегодня, 2 марта 2026 года, снежная масса сошла с крыши здания по улице Революционной в Фурманове. В результате пострадал 9-летний ребенок, он доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство начало проверку в связи со случившимся.
УМВД уточняет, что ребенок доставлен в больницу с травмами.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши
14 февраля, 19:47
СУСК по Ивановской области проинформировало о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Следствием установлено, что сегодня в утреннее время на идущего по тротуару 9-летнего мальчика упала снежная масса, образовавшаяся на крыше здания фабрики. Ребенка с травмами тела и головы госпитализировали в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении СУСК.
Там отметили, что по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.
Место схода снега с крыши частного дома в Анжеро-Судженске - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Житель Кузбасса погиб из-за снега, упавшего с крыши дома
18 февраля, 15:05
 
ПроисшествияИвановская областьФурмановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала