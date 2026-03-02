https://ria.ru/20260302/malchik-2077943490.html
В Ивановской области ребенок пострадал из-за падения снега с крыши
2026-03-02T16:47:00+03:00
2026-03-02T16:47:00+03:00
2026-03-02T16:49:00+03:00
происшествия
ивановская область
фурманов
россия
ивановская область
фурманов
россия
происшествия, ивановская область, фурманов, россия
В Фурманове девятилетний мальчик пострадал из-за падения снега с крыши
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Девятилетний мальчик пострадал от схода снега с крыши в Ивановской области, с травмами ребенок доставлен в больницу, сообщили УМВД и прокуратура по Ивановской области.
"По предварительной информации, сегодня, 2 марта 2026 года, снежная масса сошла с крыши здания по улице Революционной в Фурманове. В результате пострадал 9-летний ребенок, он доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство начало проверку в связи со случившимся.
УМВД уточняет, что ребенок доставлен в больницу с травмами.
СУСК по Ивановской области
проинформировало о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Следствием установлено, что сегодня в утреннее время на идущего по тротуару 9-летнего мальчика упала снежная масса, образовавшаяся на крыше здания фабрики. Ребенка с травмами тела и головы госпитализировали в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении СУСК.
Там отметили, что по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.