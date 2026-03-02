В Ивановской области ребенок пострадал из-за падения снега с крыши

Место падения снега с крыши здания на несовершеннолетнего ребенка в Фурманове

Место падения снега с крыши здания на несовершеннолетнего ребенка в Фурманове

© Фото : Прокуратура Ивановской области Место падения снега с крыши здания на несовершеннолетнего ребенка в Фурманове

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Девятилетний мальчик пострадал от схода снега с крыши в Ивановской области, с травмами ребенок доставлен в больницу, сообщили УМВД и прокуратура по Ивановской области.

« "По предварительной информации, сегодня, 2 марта 2026 года, снежная масса сошла с крыши здания по улице Революционной в Фурманове. В результате пострадал 9-летний ребенок, он доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство начало проверку в связи со случившимся.

УМВД уточняет, что ребенок доставлен в больницу с травмами.

СУСК по Ивановской области проинформировало о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Следствием установлено, что сегодня в утреннее время на идущего по тротуару 9-летнего мальчика упала снежная масса, образовавшаяся на крыше здания фабрики. Ребенка с травмами тела и головы госпитализировали в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении СУСК.