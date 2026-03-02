В соцсетях французы стали называть Макрона клоуном

ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Французские пользователи соцсетей назвали президента страны Эммануэля Макрона "клоуном", играющим в военачальника, после его программной речи о ядерном сдерживании, а также раскритиковали ее общий воинственный тон, выяснило РИА Новости.

Ранее в понедельник Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в рамках которой заявил о разработке во Франции "продвинутой ядерной доктрины". Французский лидер заявил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок в военном арсенале страны, а также анонсировал, что к новой ядерной доктрине Франции присоединятся восемь европейских стран.

"Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США !!!! Клоун!" - говорится в одном из гневных комментариев под трансляцией выступления Макрона на странице французского президента в соцсетях.

"Хватит играть в военачальника. Вы смешны", - говорится в другом комментарии под трансляцией.

Еще один пользователь заявил, что речь Макрона является не демонстрацией ядерной мощи, а простой угрозой другим странам. Другой пользователь высказал мнение, что французская "продвинутая" доктрина сдерживания является лишь новой версией превентивной войны.

"Вы хотите нашей смерти?" – задался вопросом пользователь после прослушивания выступления.

Предыдущее выступление Макрона с программной речью на тему ядерного сдерживания состоялось в феврале 2020 года, тогда французский лидер предложил европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года президент Франции заявил, что Париж работает над модернизацией ядерной доктрины, и выразил желание углубить стратегический диалог с европейцами.