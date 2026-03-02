Рейтинг@Mail.ru
В соцсетях французы стали называть Макрона клоуном - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/makron-2078036205.html
В соцсетях французы стали называть Макрона клоуном
В соцсетях французы стали называть Макрона клоуном - РИА Новости, 02.03.2026
В соцсетях французы стали называть Макрона клоуном
Французские пользователи соцсетей назвали президента страны Эммануэля Макрона "клоуном", играющим в военачальника, после его программной речи о ядерном... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:14:00+03:00
2026-03-02T22:14:00+03:00
франция
в мире
россия
сша
дмитрий песков
эммануэль макрон
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
https://ria.ru/20260302/makron-2078028497.html
https://ria.ru/20260302/makron-2077970520.html
франция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_23b76f594ef9509e7ecb543443553ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, россия, сша, дмитрий песков, эммануэль макрон, евросоюз, нато
Франция, В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО
В соцсетях французы стали называть Макрона клоуном

РИА Новости: французы сочли Макрона клоунам в соцсетях

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Philippe Magoni
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Французские пользователи соцсетей назвали президента страны Эммануэля Макрона "клоуном", играющим в военачальника, после его программной речи о ядерном сдерживании, а также раскритиковали ее общий воинственный тон, выяснило РИА Новости.
Ранее в понедельник Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в рамках которой заявил о разработке во Франции "продвинутой ядерной доктрины". Французский лидер заявил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок в военном арсенале страны, а также анонсировал, что к новой ядерной доктрине Франции присоединятся восемь европейских стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Макрона
Вчера, 21:25
"Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США!!!! Клоун!" - говорится в одном из гневных комментариев под трансляцией выступления Макрона на странице французского президента в соцсетях.
"Хватит играть в военачальника. Вы смешны", - говорится в другом комментарии под трансляцией.
Еще один пользователь заявил, что речь Макрона является не демонстрацией ядерной мощи, а простой угрозой другим странам. Другой пользователь высказал мнение, что французская "продвинутая" доктрина сдерживания является лишь новой версией превентивной войны.
"Вы хотите нашей смерти?" – задался вопросом пользователь после прослушивания выступления.
Предыдущее выступление Макрона с программной речью на тему ядерного сдерживания состоялось в феврале 2020 года, тогда французский лидер предложил европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года президент Франции заявил, что Париж работает над модернизацией ядерной доктрины, и выразил желание углубить стратегический диалог с европейцами.
В своем обращении к французам в марте 2025 года Макрон утверждал, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Вчера, 17:51
 
ФранцияВ миреРоссияСШАДмитрий ПесковЭммануэль МакронЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала