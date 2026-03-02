Макрон в третий раз за три дня созвал Совет обороны и нацбезопасности

ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон третий раз за три дня созывает Совет обороны и национальной безопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает в понедельник телеканал CNews со ссылкой на Елисейский дворец.