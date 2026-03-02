Макрон в третий раз за три дня созвал Совет обороны и нацбезопасности

ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон третий раз за три дня созывает Совет обороны и национальной безопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает в понедельник телеканал CNews со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон уже назначал заседание Совета обороны Франции 28 февраля и 1 марта. Тогда на повестке дня также стояли вопросы о ситуации на Ближнем Востоке.
"Эммануэль Макрон запросил (проведение. — Прим. ред.) вечером в понедельник заседания Совета обороны и национальной безопасности из-за ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. Глава государства <...> в третий раз за три дня проведет встречу с <…> главными должностными лицами, занимающимися вопросами безопасности", — говорится в сообщении канала.
По данным телеканала, заседание Совета обороны и национальной безопасности состоится Франции в 20:15 по местному времени (22:15 мск).
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.