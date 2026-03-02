Рейтинг@Mail.ru
Макрон в третий раз за три дня созвал Совет обороны и нацбезопасности - РИА Новости, 02.03.2026
21:31 02.03.2026 (обновлено: 22:58 02.03.2026)
Макрон в третий раз за три дня созвал Совет обороны и нацбезопасности
Макрон в третий раз за три дня созвал Совет обороны и нацбезопасности
Макрон в третий раз за три дня созвал Совет обороны и нацбезопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон третий раз за три дня созывает Совет обороны и национальной безопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает в... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
ближний восток
иран
сша
эммануэль макрон
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
иран
сша
в мире, ближний восток, иран, сша, эммануэль макрон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, США, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон в третий раз за три дня созвал Совет обороны и нацбезопасности

CNews: Макрон третий раз за три дня созвал Совет обороны и нацбезопасности

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон третий раз за три дня созывает Совет обороны и национальной безопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает в понедельник телеканал CNews со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон уже назначал заседание Совета обороны Франции 28 февраля и 1 марта. Тогда на повестке дня также стояли вопросы о ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Вчера, 17:51
"Эммануэль Макрон запросил (проведение. — Прим. ред.) вечером в понедельник заседания Совета обороны и национальной безопасности из-за ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. Глава государства <...> в третий раз за три дня проведет встречу с <…> главными должностными лицами, занимающимися вопросами безопасности", — говорится в сообщении канала.
По данным телеканала, заседание Совета обороны и национальной безопасности состоится Франции в 20:15 по местному времени (22:15 мск).
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ядерная доктрина Франции будет независимой от НАТО, заявил Макрон
Вчера, 18:36
 
