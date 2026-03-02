Рейтинг@Mail.ru
Ядерная доктрина Франции будет независимой от НАТО, заявил Макрон - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/makron-2077989125.html
Ядерная доктрина Франции будет независимой от НАТО, заявил Макрон
Ядерная доктрина Франции будет независимой от НАТО, заявил Макрон - РИА Новости, 02.03.2026
Ядерная доктрина Франции будет независимой от НАТО, заявил Макрон
"Продвинутая ядерная доктрина" будет отдельной инициативой, независимой от НАТО как в техническом, так и в стратегическом плане, заявил президент Франции... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:36:00+03:00
2026-03-02T18:36:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20260221/frantsiya-2075923906.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, нато
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
Ядерная доктрина Франции будет независимой от НАТО, заявил Макрон

Макрон: продвинутая ядерная доктрина Франции будет независимой от НАТО

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. "Продвинутая ядерная доктрина" будет отдельной инициативой, независимой от НАТО как в техническом, так и в стратегическом плане, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Для нас и наших партнеров было ясным с самого начала, что это усилие станет дополнением к ядерной миссии НАТО, в которой мы не участвуем. "Продвинутая ядерная доктрина", которую мы предлагаем, - это отдельная инициативы, которая имеют свою собственную ценность, и которая будет дополнять инициативу НАТО как в техническом, так и в стратегическом плане", - сказал Макрон, выступая на военно-морской базе на бретонском полуострове Иль-Лонг. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Новая ядерная доктрина Франции противоречит ДНЯО, заявил посол России
21 февраля, 07:48
 
В миреФранцияЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала