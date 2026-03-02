Рейтинг@Mail.ru
Макрон предложил усилить возможности сдерживания ударов на большую глубину
18:17 02.03.2026
Макрон предложил усилить возможности сдерживания ударов на большую глубину
2026-03-02T18:17:00+03:00
2026-03-02T18:17:00+03:00
© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон предложил партнерам усилить возможности ядерного сдерживания Франции в обнаружении ракет, ПВО, ПРО и нанесении ударов на большую глубину.
"Взаимодействие с партнерами необходимо в трех областях: раннее предупреждение… контроль неба с помощью расширенной противовоздушной обороны, противоракетной и противодронной защиты, и, наконец, возможности нанесения ударов на большой глубине", - сказал Макрон, представляя обновленную ядерную доктрину Франции.
Вступая с Францией в такую взаимную поддержку, страны-партнеры могут помочь укрепить потенциал Европы в этих трех сферах, отметил глава государства.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Вчера, 17:51
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
