Макрон заявил, что ВВС Франции могут быть размещены по всей Европе
Макрон заявил, что ВВС Франции могут быть размещены по всей Европе
Стратегические ВВС Франции впредь могут быть размещены по всей Европе, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:23:00+03:00
Макрон заявил, что ВВС Франции могут быть размещены по всей Европе
