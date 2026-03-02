Рейтинг@Mail.ru
18:08 02.03.2026 (обновлено: 18:23 02.03.2026)
Макрон заявил, что ВВС Франции могут быть размещены по всей Европе
Макрон заявил, что ВВС Франции могут быть размещены по всей Европе

Макрон: стратегические ВВС Франции могут быть размещены по всей Европе

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Стратегические ВВС Франции впредь могут быть размещены по всей Европе, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"И таким же образом, как наши подводные лодки растворяются в Мировом океане, гарантируя перманентную возможность нанесения ударов, наши стратегические военно-воздушные силы впредь могут быть также распространены по всей Европе", - сказал, выступая перед военными, Макрон, трансляцию слов которого вели в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Вчера, 17:51
Это рассеивание создаст подобие "архипелага вооруженных сил", что осложнит расчеты противников и придаст "продвинутый ядерной доктрине" большую пользу, подчеркнул глава государства.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
Вчера, 17:46
 
