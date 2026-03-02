Рейтинг@Mail.ru
Нужно разработать новую систему контроля оружия стран, заявил Макрон
18:06 02.03.2026
Нужно разработать новую систему контроля оружия стран, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создать новые правила контроля над вооружениями между странами, включая Евросоюз, Россию, США и Китай. РИА Новости, 02.03.2026
2026
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создать новые правила контроля над вооружениями между странами, включая Евросоюз, Россию, США и Китай.
"Будет возможно пойти ещё дальше и задать рамки переговоров для контроля над некоторыми мощностями конвенционльного (оружия - ред.). Этот шаг нужно готовить уже сейчас путем усиления европейской независимости. И он должен был нацелен завтра на новые рамки безопасности по всем этим вопросам, в частности между европейцами и русскими... И на международном уровне пытаться вовлечь США и Китай, включая вопрос о ядерном потенциале на равных началах", - сказал он, выступая с речью о программе ядерного сдерживания Франции.
