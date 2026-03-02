Рейтинг@Mail.ru
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
17:51 02.03.2026 (обновлено: 18:03 02.03.2026)
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник о том, что к продвинутой ядерной доктрине Франции присоединятся восемь европейских стран. В их числе французский лидер упомянул Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.
"С этого момента ряд стран согласились на диалог (с Францией по продвинутой ядерной доктрине – ред.). И кроме наших партнеров и друзей в лице Великобритании и Германии, о которых я уже упомянул, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания к нему присоединятся", – заявил Макрон в ходе своей программной речи о ядерном сдерживании.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон заявил о готовности использовать силы ядерного сдерживания
Вчера, 17:25
 
