https://ria.ru/20260302/makron-2077970520.html
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии - РИА Новости, 02.03.2026
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник о том, что к продвинутой ядерной доктрине Франции присоединятся восемь европейских стран. В их числе... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:51:00+03:00
2026-03-02T17:51:00+03:00
2026-03-02T18:03:00+03:00
в мире
германия
польша
нидерланды
франция
великобритания
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20260302/makron-2077960483.html
германия
польша
нидерланды
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша, нидерланды, франция, великобритания, эммануэль макрон
В мире, Германия, Польша, Нидерланды, Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Макрон: Британия, ФРГ и Польша присоединятся к продвинутой ядерной стратегии