Макрон рассказал о продвинутой ядерной доктрине Франции
17:38 02.03.2026 (обновлено: 18:49 02.03.2026)
Макрон рассказал о продвинутой ядерной доктрине Франции
"Продвинутая ядерная доктрина" Франции впредь дает возможность европейским странам участвовать в совместных учениях, заявил французский президент Эммануэль... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
франция
россия
европа
эммануэль макрон
нато
франция
россия
европа
в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, нато
В мире, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, НАТО
Макрон рассказал о продвинутой ядерной доктрине Франции

Макрон: ЕС сможет участвовать в учениях в рамках продвинутой ядерной доктрины

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. "Продвинутая ядерная доктрина" Франции впредь дает возможность европейским странам участвовать в совместных учениях, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Продвинутая ядерная доктрина" открывает партнерам возможность, в первую очередь, участвовать в наших ядерных учениях. Это может происходить за пределами наших границ или при участии конвенциональных сил наших союзников в наших ядерных учениях", - сказал, выступая на военно-морской базе на бретонском полуострове Иль-Лонг, Макрон, трансляцию слов которого вели в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
Вчера, 17:46
 
В миреФранцияРоссияЕвропаЭммануэль МакронНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
