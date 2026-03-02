https://ria.ru/20260302/makron-2077965482.html
Франция не будет делиться информацией о ядерном арсенале, заявил Макрон
Франция не будет делиться информацией о ядерном арсенале, заявил Макрон - РИА Новости, 02.03.2026
Франция не будет делиться информацией о ядерном арсенале, заявил Макрон
Франция больше не будет делиться информацией о своем ядерном арсенале, заявил президент республики Эммануэль Макрон. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:36:00+03:00
2026-03-02T17:36:00+03:00
2026-03-02T17:44:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075258717_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_9a456f2e8827edd0a92cb1f98f5e340c.jpg
https://ria.ru/20260302/makron-2077966051.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075258717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2925eff44d591533a0ee141cccbd954.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Франция не будет делиться информацией о ядерном арсенале, заявил Макрон
Макрон: Франция не будет делиться информацией о ядерном арсенале