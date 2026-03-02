https://ria.ru/20260302/makron-2077961499.html
Макрон заявил о планах запустить программу разработок гиперзвуковых ракет
Макрон заявил о планах запустить программу разработок гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 02.03.2026
Макрон заявил о планах запустить программу разработок гиперзвуковых ракет
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник о планах страны запустить программу разработок новых гиперзвуковых ракет в 2026 году. РИА Новости, 02.03.2026
