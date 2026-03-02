Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил о планах запустить программу разработок гиперзвуковых ракет
17:27 02.03.2026
Макрон заявил о планах запустить программу разработок гиперзвуковых ракет
Макрон заявил о планах запустить программу разработок гиперзвуковых ракет
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник о планах страны запустить программу разработок новых гиперзвуковых ракет в 2026 году. РИА Новости, 02.03.2026
франция, технологии, эммануэль макрон
Франция, Технологии, Эммануэль Макрон, В мире
Макрон заявил о планах запустить программу разработок гиперзвуковых ракет

Макрон заявил о планах запустить программу разработок новых гиперзвуковых ракет

ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник о планах страны запустить программу разработок новых гиперзвуковых ракет в 2026 году.
"В этом году мы запустим очень амбициозную программу по (производству – ред.) стратегических гиперзвуковых ракет,.. которыми будут оснащены наши боевые", – заявил Макрон в ходе своей программной речи о ядерном сдерживании.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон приказал увеличить число боеголовок в ядерном арсенале Франции
ФранцияТехнологииЭммануэль Макрон
 
 
