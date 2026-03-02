Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил о готовности использовать силы ядерного сдерживания
17:25 02.03.2026 (обновлено: 17:50 02.03.2026)
Макрон заявил о готовности использовать силы ядерного сдерживания
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности использовать силы ядерного сдерживания. РИА Новости, 02.03.2026
франция, в мире, россия, украина, сергей лавров, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Франция, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)

Макрон заявил о готовности использовать силы ядерного сдерживания

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности использовать силы ядерного сдерживания.
"Если нам придется использовать наш (ядерный - ред.) арсенал, то ни одна страна, какой бы сильной она ни была, не смогла бы избежать этого", - сказал он, выступая с речью о силах ядерного сдерживания страны.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, связал обострение риторики стран Запада по ядерному оружию с обидами на то, что им не удается добиться поражения России на Украине.
Заголовок открываемого материала