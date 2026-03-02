Названы две причины роста популярности "магазинов для бедных" в России

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рост популярности "магазинов для бедных" в России связан с оптимальным соотношением цены и качества представленной в торговых точках продукции, а также с шаговой доступностью, пишет интернет-издание " Рост популярности "магазинов для бедных" в России связан с оптимальным соотношением цены и качества представленной в торговых точках продукции, а также с шаговой доступностью, пишет интернет-издание " Лента.ру " со ссылкой на аналитиков компании NTech.

"Тенденция укрепления позиций умеренных продуктовых дискаунтеров характерна для прошлого года. Рост спроса россиян на подобного рода торговые точки в компании объяснили оптимальным соотношением цены и качества продукции, представленной в ассортименте таких магазинов", - сообщает интернет-издание.

Также, по данным "Ленты.ру", еще одной причиной популярности "магазинов для бедных" стала их шаговая доступность.