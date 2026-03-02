https://ria.ru/20260302/magaziny-2077835715.html
Названы две причины роста популярности "магазинов для бедных" в России
Названы две причины роста популярности "магазинов для бедных" в России
NTech: рост популярности "магазинов для бедных" связан с их шаговой доступностью
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Рост популярности "магазинов для бедных" в России связан с оптимальным соотношением цены и качества представленной в торговых точках продукции, а также с шаговой доступностью, пишет интернет-издание "Лента.ру
" со ссылкой на аналитиков компании NTech.
"Тенденция укрепления позиций умеренных продуктовых дискаунтеров характерна для прошлого года. Рост спроса россиян на подобного рода торговые точки в компании объяснили оптимальным соотношением цены и качества продукции, представленной в ассортименте таких магазинов", - сообщает интернет-издание.
Также, по данным "Ленты.ру", еще одной причиной популярности "магазинов для бедных" стала их шаговая доступность.
"Такие торговые точки находятся вблизи жилых домов, тогда как до жестких дискаунтеров зачастую приходится добираться гораздо дольше", - поясняет издание со ссылкой на экспертов.