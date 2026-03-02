Рейтинг@Mail.ru
Названы две причины роста популярности "магазинов для бедных" в России - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/magaziny-2077835715.html
Названы две причины роста популярности "магазинов для бедных" в России
Названы две причины роста популярности "магазинов для бедных" в России - РИА Новости, 02.03.2026
Названы две причины роста популярности "магазинов для бедных" в России
Рост популярности "магазинов для бедных" в России связан с оптимальным соотношением цены и качества представленной в торговых точках продукции, а также с... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:37:00+03:00
2026-03-02T11:37:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936399617_0:273:3051:1989_1920x0_80_0_0_530bfbcd689f39198cfcb2e5a097d078.jpg
https://ria.ru/20260215/rassrochka-2074457500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936399617_335:83:2955:2048_1920x0_80_0_0_c9b3e8b0591ba8de4b7ad2170c199530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Названы две причины роста популярности "магазинов для бедных" в России

NTech: рост популярности "магазинов для бедных" связан с их шаговой доступностью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУспешная оплата покупки на кассе самообслуживания
Успешная оплата покупки на кассе самообслуживания - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Успешная оплата покупки на кассе самообслуживания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рост популярности "магазинов для бедных" в России связан с оптимальным соотношением цены и качества представленной в торговых точках продукции, а также с шаговой доступностью, пишет интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на аналитиков компании NTech.
"Тенденция укрепления позиций умеренных продуктовых дискаунтеров характерна для прошлого года. Рост спроса россиян на подобного рода торговые точки в компании объяснили оптимальным соотношением цены и качества продукции, представленной в ассортименте таких магазинов", - сообщает интернет-издание.
Также, по данным "Ленты.ру", еще одной причиной популярности "магазинов для бедных" стала их шаговая доступность.
"Такие торговые точки находятся вблизи жилых домов, тогда как до жестких дискаунтеров зачастую приходится добираться гораздо дольше", - поясняет издание со ссылкой на экспертов.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В России с апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки
15 февраля, 04:08
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала