Постпред Ирана в Вене призвал Совет управляющих МАГАТЭ осудить атаки
Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи призвал Совет управляющих МАГАТЭ решительно осудить атаки на Иран. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:25:00+03:00
2026-03-02T12:41:00+03:00
иран
вена
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
Наджафи призвал Совет управляющих МАГАТЭ решительно осудить атаки на Иран