Постпред Ирана в Вене призвал Совет управляющих МАГАТЭ осудить атаки - РИА Новости, 02.03.2026
12:25 02.03.2026 (обновлено: 12:41 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/magate-2077854948.html
Постпред Ирана в Вене призвал Совет управляющих МАГАТЭ осудить атаки
Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи призвал Совет управляющих МАГАТЭ решительно осудить атаки на Иран. РИА Новости, 02.03.2026
иран, вена, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Вена, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана в Вене призвал Совет управляющих МАГАТЭ осудить атаки

Наджафи призвал Совет управляющих МАГАТЭ решительно осудить атаки на Иран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи призвал Совет управляющих МАГАТЭ решительно осудить атаки на Иран.
"Мы призываем Совет решительно и однозначно осудить такие атаки", - заявил журналистам по итогам срочной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
ИранВенаМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
