Хаменеи принял мученическую смерть, заявил Лукашенко

МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в соболезновании Тегерану в связи со смертью верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что он, отстаивая суверенитет этой страны, принял мученическую смерть в результате "вероломной атаки".

Лукашенко обратил внимание, что на протяжении десятилетий Хаменеи служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями. "Своей мудростью и дальновидностью получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства. Память об Али Хаменеи, его служении стране сохранится в сердцах миллионов людей. Его жизненный путь останется частью национального наследия Ирана и важной страницей мировой истории", - подчеркнул белорусский президент.