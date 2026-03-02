Рейтинг@Mail.ru
Хаменеи принял мученическую смерть, заявил Лукашенко
18:46 02.03.2026 (обновлено: 19:12 02.03.2026)
Хаменеи принял мученическую смерть, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в соболезновании Тегерану в связи со смертью верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что он, отстаивая суверенитет...
Хаменеи принял мученическую смерть, заявил Лукашенко

Лукашенко: Хаменеи, отстаивая суверенитет Ирана, принял мученическую смерть

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в соболезновании Тегерану в связи со смертью верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что он, отстаивая суверенитет этой страны, принял мученическую смерть в результате "вероломной атаки".
Как сообщила пресс-служба белорусского президента, Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
"С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки… Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана", - процитировали соболезнование в пресс-службе.
Лукашенко обратил внимание, что на протяжении десятилетий Хаменеи служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями. "Своей мудростью и дальновидностью получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства. Память об Али Хаменеи, его служении стране сохранится в сердцах миллионов людей. Его жизненный путь останется частью национального наследия Ирана и важной страницей мировой истории", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко отметил, что имел честь встречаться с этим государственным деятелем, который внес большой вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Ираном и Белоруссией. "Его доброе имя и мужество останутся в нашей памяти. В это скорбное время от имени белорусского народа и себя лично направляю искренние слова соболезнования и поддержки. Разделяем боль утраты и выражаем солидарность с Ираном в такой тяжелый момент", - подчеркнул он в соболезновании.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На Западе выступили с тревожным предупреждением США после убийства Хаменеи
Вчера, 17:03
 
