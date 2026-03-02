https://ria.ru/20260302/lukashenko-2077990265.html
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
белоруссия
али хаменеи
александр лукашенко
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
белоруссия
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
