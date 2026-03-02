Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
18:39 02.03.2026
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
белоруссия
али хаменеи
александр лукашенко
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
белоруссия
в мире, иран, белоруссия, али хаменеи, александр лукашенко, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Белоруссия, Али Хаменеи, Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера агентство Белта.
"С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки", - говорится в соболезновании.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Хаменеи будут помнить в России как выдающегося деятеля, заявил Путин
1 марта, 13:27
 
В миреИранБелоруссияАли ХаменеиАлександр ЛукашенкоМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
