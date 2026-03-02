Рейтинг@Mail.ru
В Ливане более 28 тысяч человек покинули свои дома из-за ударов Израиля
21:06 02.03.2026
В Ливане более 28 тысяч человек покинули свои дома из-за ударов Израиля
2026-03-02T21:06:00+03:00
2026-03-02T21:06:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
бейрут
израиль
В Ливане более 28 тысяч человек покинули свои дома из-за ударов Израиля

В Ливане 28,5 тысяч человек покинули свои дома из-за израильских ударов

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Жители разных регионов Ливана, включая южный пригород Бейрута, общей численностью 28,5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в понедельник из-за израильских ударов, говорится в отчете центра чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана.
"Двадцать восемь тысяч пятьсот человек в разных регионах страны были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских ударов", - говорится в отчете за понедельник.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Гутерреш не связывался с Трампом, заявил представитель генсека ООН
Вчера, 21:04
 
