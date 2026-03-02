https://ria.ru/20260302/livan-2078023515.html
Жертвами израильских ударов по Ливану стали 52 человека
Количество погибших граждан в результате израильских ударов по разным районам Ливана в понедельник достигло 52 человек, 154 получили ранения, говорится в отчете РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:59:00+03:00
в мире
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
2026
Жертвами израильских ударов по Ливану стали 52 человека
