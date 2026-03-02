https://ria.ru/20260302/livan-2078023372.html
"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности
"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности движения
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" призывает ливанское правительство Навафа Салама отказаться от решений, усугубляющих напряженность внутри страны на фоне неспособности властей остановить израильскую агрессию, заявил глава парламентского блока "Хезболлах" Мохаммед Раад.
Ранее в понедельник премьер-министр Салам
после экстренного совещания правительства заявил о решении запретить любую военную деятельность "Хезболлах
", объявив ее вне закона и призвав отказаться от действий, которые могут втянуть страну в региональный конфликт.
"Ливанскому правительству, которое не способно ни навязать врагу мир, ни вступить на путь сопротивления агрессии, следует удержать страну от создания дополнительных проблем, ведущих к дальнейшему разжиганию напряженности, которой мы все должны стремиться избежать", - цитирует слова Раада пресс-служба "Хезболлах".
Глава парламентского блока отметил, что реакция "Хезболлах" на продолжающиеся израильские атаки против Ливана
и союзников в регионе является лишь сигналом неприятия пути капитуляции и попыток ввести ливанцев в заблуждение, будто примирение с Израилем
и подчинение его условиям - это якобы единственный возможный путь к ливанской безопасности и миру.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана.