Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/livan-2078023372.html
"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности
"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности - РИА Новости, 02.03.2026
"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности
Движение "Хезболлах" призывает ливанское правительство Навафа Салама отказаться от решений, усугубляющих напряженность внутри страны на фоне неспособности... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:58:00+03:00
2026-03-02T20:58:00+03:00
в мире
ливан
израиль
сало
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978283868_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_bf77d07d1d6d1fbf6a525ff02d110eda.jpg
https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077945091.html
ливан
израиль
сало
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978283868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67c9f6587036c79b01386111b90c4c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, сало, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Сало, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности

"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности движения

© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла" в районе Дахие
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла в районе Дахие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" призывает ливанское правительство Навафа Салама отказаться от решений, усугубляющих напряженность внутри страны на фоне неспособности властей остановить израильскую агрессию, заявил глава парламентского блока "Хезболлах" Мохаммед Раад.
Ранее в понедельник премьер-министр Салам после экстренного совещания правительства заявил о решении запретить любую военную деятельность "Хезболлах", объявив ее вне закона и призвав отказаться от действий, которые могут втянуть страну в региональный конфликт.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана
Вчера, 16:51
"Ливанскому правительству, которое не способно ни навязать врагу мир, ни вступить на путь сопротивления агрессии, следует удержать страну от создания дополнительных проблем, ведущих к дальнейшему разжиганию напряженности, которой мы все должны стремиться избежать", - цитирует слова Раада пресс-служба "Хезболлах".
Глава парламентского блока отметил, что реакция "Хезболлах" на продолжающиеся израильские атаки против Ливана и союзников в регионе является лишь сигналом неприятия пути капитуляции и попыток ввести ливанцев в заблуждение, будто примирение с Израилем и подчинение его условиям - это якобы единственный возможный путь к ливанской безопасности и миру.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреЛиванИзраильСалоХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала