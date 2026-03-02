"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности

"Ливанскому правительству, которое не способно ни навязать врагу мир, ни вступить на путь сопротивления агрессии, следует удержать страну от создания дополнительных проблем, ведущих к дальнейшему разжиганию напряженности, которой мы все должны стремиться избежать", - цитирует слова Раада пресс-служба "Хезболлах".

В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана.