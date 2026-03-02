https://ria.ru/20260302/livan-2078002166.html
Командующий боевым крылом "Исламского джихада" погиб при ударах по Бейруту
Командующий боевым крылом "Исламского джихада" погиб при ударах по Бейруту - РИА Новости, 02.03.2026
Командующий боевым крылом "Исламского джихада" погиб при ударах по Бейруту
Командующий боевым крылом движения "Исламский джихад" в Ливане Адхам аль-Осман погиб в результате ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута, говорится... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:29:00+03:00
2026-03-02T19:29:00+03:00
2026-03-02T19:29:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
исламский джихад
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077788995_0:89:2154:1301_1920x0_80_0_0_9a73a4aa65bf3db29d31196e31955c38.jpg
https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077918939.html
ливан
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077788995_152:0:2003:1388_1920x0_80_0_0_c059891a6126b39f5783fcec302c76fa.jpg
