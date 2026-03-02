Рейтинг@Mail.ru
Командующий боевым крылом "Исламского джихада" погиб при ударах по Бейруту - РИА Новости, 02.03.2026
19:29 02.03.2026
Командующий боевым крылом "Исламского джихада" погиб при ударах по Бейруту
Командующий боевым крылом "Исламского джихада" погиб при ударах по Бейруту
Командующий боевым крылом движения "Исламский джихад" в Ливане Адхам аль-Осман погиб в результате ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута
2026-03-02T19:29:00+03:00
2026-03-02T19:29:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
исламский джихад
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
бейрут
в мире, ливан, бейрут, исламский джихад, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Бейрут, Исламский джихад, Военная операция США и Израиля против Ирана

Командующий боевым крылом "Исламского джихада" погиб при ударах по Бейруту

© REUTERS / Mohamed Azakir Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Командующий боевым крылом движения "Исламский джихад" в Ливане Адхам аль-Осман погиб в результате ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута, говорится в заявлении движения.
"Исламский джихад" заявляет о гибели командира "Сарая аль-Кудс" в Ливане Адхама Аднана аль-Османа, который погиб в результате удара израильских сил по южному пригороду Бейрута", - говорится в заявлении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы"
