В Ливане все образовательные учреждения останутся закрытыми во вторник

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Все образовательные учреждения Ливана во вторник будут закрыты в связи с нестабильной ситуацией в стране, говорится в заявлении министерства образования республики.

"В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности министерство образования и высшего образования приняло решение закрыть все государственные и частные школы и лицеи, а также учреждения профессионального и технического образования завтра, во вторник", — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что решение о возобновлении занятий будет приниматься ежедневно в зависимости от развития событий.

Ранее в ведомстве заявили об отмене занятий в понедельник после ночной серии ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута и ряду населенных пунктов на юге и востоке страны.