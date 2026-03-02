В Ливане все образовательные учреждения останутся закрытыми во вторник

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Все образовательные учреждения Ливана во вторник будут закрыты в связи с нестабильной ситуацией в стране, говорится в заявлении министерства образования республики.
"В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности министерство образования и высшего образования приняло решение закрыть все государственные и частные школы и лицеи, а также учреждения профессионального и технического образования завтра, во вторник", — говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что решение о возобновлении занятий будет приниматься ежедневно в зависимости от развития событий.
Ранее в ведомстве заявили об отмене занятий в понедельник после ночной серии ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута и ряду населенных пунктов на юге и востоке страны.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана. Правительство страны после экстренного совещания объявило все военизированные действия "Хезболлах" вне закона и призвало отказаться от действий, которые могут втянуть Ливан в региональное вооруженное противостояние.
