Рейтинг@Mail.ru
В Ливане все образовательные учреждения останутся закрытыми во вторник - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/livan-2077979199.html
В Ливане все образовательные учреждения останутся закрытыми во вторник
В Ливане все образовательные учреждения останутся закрытыми во вторник - РИА Новости, 02.03.2026
В Ливане все образовательные учреждения останутся закрытыми во вторник
Все образовательные учреждения Ливана во вторник будут закрыты в связи с нестабильной ситуацией в стране, говорится в заявлении министерства образования... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:15:00+03:00
2026-03-02T18:15:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077857840_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_0c2c16d7b2cb0b230857194dccbe3eba.jpg
https://ria.ru/20260302/kipr-2077978903.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077857840_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e9ba93b3a7417b8275f057578871bd3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана

В Ливане все образовательные учреждения останутся закрытыми во вторник

© REUTERS / Mohamed AzakirДым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Все образовательные учреждения Ливана во вторник будут закрыты в связи с нестабильной ситуацией в стране, говорится в заявлении министерства образования республики.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности министерство образования и высшего образования приняло решение закрыть все государственные и частные школы и лицеи, а также учреждения профессионального и технического образования завтра, во вторник", — говорится в заявлении.
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Кипр выразит Великобритании недовольство из-за ударов БПЛА
Вчера, 18:14
В министерстве отметили, что решение о возобновлении занятий будет приниматься ежедневно в зависимости от развития событий.
Ранее в ведомстве заявили об отмене занятий в понедельник после ночной серии ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута и ряду населенных пунктов на юге и востоке страны.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана. Правительство страны после экстренного совещания объявило все военизированные действия "Хезболлах" вне закона и призвало отказаться от действий, которые могут втянуть Ливан в региональное вооруженное противостояние.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала