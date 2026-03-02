https://ria.ru/20260302/livan-2077973370.html
В ЦАХАЛ рассказали о целях военной кампании в Ливане
В ЦАХАЛ рассказали о целях военной кампании в Ливане - РИА Новости, 02.03.2026
В ЦАХАЛ рассказали о целях военной кампании в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не завершит военную кампанию до тех пор, пока угроза со стороны Ливана не будет устранена, заявил глава генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:58:00+03:00
2026-03-02T17:58:00+03:00
2026-03-02T18:20:00+03:00
в мире
ливан
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077952682_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_69f0b31afe89c583720cb4de68feeca6.jpg
https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077945091.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077952682_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_ce0a7b4c48dd4f514ed08162d1186198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ЦАХАЛ рассказали о целях военной кампании в Ливане
ЦАХАЛ: военная компания в Ливане продолжится, пока не будет устранена угроза