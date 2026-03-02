Рейтинг@Mail.ru
В ЦАХАЛ рассказали о целях военной кампании в Ливане - РИА Новости, 02.03.2026
17:58 02.03.2026 (обновлено: 18:20 02.03.2026)
В ЦАХАЛ рассказали о целях военной кампании в Ливане
В ЦАХАЛ рассказали о целях военной кампании в Ливане
в мире, ливан, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ЦАХАЛ рассказали о целях военной кампании в Ливане

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не завершит военную кампанию до тех пор, пока угроза со стороны Ливана не будет устранена, заявил глава генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.
"Армия обороны Израиля не завершит кампанию до тех пор, пока не будет устранена угроза со стороны Ливана", - сказал Замир, чьи слова привела пресс-служба израильской армии.
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана
