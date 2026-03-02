https://ria.ru/20260302/livan-2077973221.html
Израильская авиация уничтожила жилой многоэтажный дом на юге Ливана
Израильская авиация уничтожила жилой многоэтажный дом на юге Ливана - РИА Новости, 02.03.2026
Израильская авиация уничтожила жилой многоэтажный дом на юге Ливана
Израильская боевая авиация уничтожила жилой многоэтажный дом в одном из кварталов города Тир на юге Ливана, рассказал РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 02.03.2026
Израильская авиация уничтожила жилой многоэтажный дом на юге Ливана
РИА Новости: израильские ВВС уничтожили жилой дом в ливанском городе Тир