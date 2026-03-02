Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация уничтожила жилой многоэтажный дом на юге Ливана
17:58 02.03.2026 (обновлено: 19:14 02.03.2026)
Израильская авиация уничтожила жилой многоэтажный дом на юге Ливана
Израильская авиация уничтожила жилой многоэтажный дом на юге Ливана
Израильская боевая авиация уничтожила жилой многоэтажный дом в одном из кварталов города Тир на юге Ливана, рассказал РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:58:00+03:00
2026-03-02T19:14:00+03:00
Атака израильских ВВС на жилые дома в Ливане
Атака израильских ВВС на жилые дома в Ливане
Израильская авиация уничтожила жилой многоэтажный дом на юге Ливана

РИА Новости: израильские ВВС уничтожили жилой дом в ливанском городе Тир

БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация уничтожила жилой многоэтажный дом в одном из кварталов города Тир на юге Ливана, рассказал РИА Новости очевидцы.
"Израильские самолеты выпустили несколько ракет по жилому многоэтажному зданию в Тире. Он полностью разрушился прямо на глазах десятков людей", - рассказал собеседник агентства.
В ночь на понедельник армия Израиля призывала жителей более 50 населенных пунктов на юге и востоке Ливана покинуть свои дома и отойти на расстояние километра.
Позже массированным ударам подвергся южный пригород Бейрута, окраины Тира, поселение Кана и еще ряд деревень на юге страны. По данным минздрава страны, в результате атак погибли 31 человек и 149 получили ранения.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана
