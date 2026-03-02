https://ria.ru/20260302/livan-2077795962.html
Израиль возобновил удары по деревням на юге Ливана, сообщил источник
Израильская армия Израиля нанесла несколько ударов по деревням на юге Ливана