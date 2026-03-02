Рейтинг@Mail.ru
Израиль возобновил удары по деревням на юге Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2026
09:31 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/livan-2077795962.html
Израиль возобновил удары по деревням на юге Ливана, сообщил источник
Израиль возобновил удары по деревням на юге Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль возобновил удары по деревням на юге Ливана, сообщил источник
Израильская армия возобновила удары по деревням на юге Ливана, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:31:00+03:00
2026-03-02T09:31:00+03:00
в мире
ливан
израиль
джозеф аун
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
в мире, ливан, израиль, джозеф аун, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Джозеф Аун, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль возобновил удары по деревням на юге Ливана, сообщил источник

Израильская армия Израиля нанесла несколько ударов по деревням на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар – РИА Новости. Израильская армия возобновила удары по деревням на юге Ливана, сообщил РИА Новости местный источник.
"Израильская армия утром в понедельник нанесла несколько ударов подряд по ряду районов на юге Ливана", - сообщил источник.
Жертвами ударов Израиля по разным районам Ливана стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщил в понедельник центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, которые подвергают риску страну оказаться вновь втянутой в конфликт, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреЛиванИзраильДжозеф АунВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
