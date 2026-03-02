https://ria.ru/20260302/livan-2077793863.html
В Ливане поручили задержать причастных к пуску ракет в сторону Израиля
В Ливане поручили задержать причастных к пуску ракет в сторону Израиля
В Ливане поручили задержать причастных к пуску ракет в сторону Израиля
Министр юстиции Ливана Адель Нассар поручил задержать причастных к пуску ракет в сторону Израиля.
ливан
израиль
