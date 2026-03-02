Рейтинг@Mail.ru
09:20 02.03.2026
В Ливане поручили задержать причастных к пуску ракет в сторону Израиля
В Ливане поручили задержать причастных к пуску ракет в сторону Израиля
Министр юстиции Ливана Адель Нассар поручил задержать причастных к пуску ракет в сторону Израиля. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:20:00+03:00
2026-03-02T09:20:00+03:00
в мире, ливан, израиль, джозеф аун, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Джозеф Аун, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ливане поручили задержать причастных к пуску ракет в сторону Израиля

Министр юстиции Ливана поручил задержать причастных к пуску ракет в Израиль

Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Министр юстиции Ливана Адель Нассар поручил задержать причастных к пуску ракет в сторону Израиля.
"Министр юстиции Адель Нассар связался с генпрокурором Ливана..., который уполномочил органы безопасности немедленно задержать тех, кто запускал ракеты, и тех, кто призывал к этому", - сообщило агентство NNA.
Жертвами ударов Израиля в Ливане стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщил в понедельник центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, которые подвергают страну риску оказаться вновь втянутой в конфликт, заявил ранее президент Ливана Джозеф Аун.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
