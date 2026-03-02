Рейтинг@Mail.ru
В Ливане заявили о гибели 30 человек из-за ударов ВВС Израиля
08:51 02.03.2026
В Ливане заявили о гибели 30 человек из-за ударов ВВС Израиля
В Ливане заявили о гибели 30 человек из-за ударов ВВС Израиля
Жертвами ударов Израиля по разным районам Ливана стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве... РИА Новости, 02.03.2026
В Ливане заявили о гибели 30 человек из-за ударов ВВС Израиля

Минздрав Ливана: 30 человек погибли и 149 ранены при ударах ВВС Израиля

БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Жертвами ударов Израиля по разным районам Ливана стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"В результате авиаударов враждебного Израиля, по предварительным данным, погибли 31 человек и ранения получили 149 граждан", - говорится в документе.
