В Ливане заявили о гибели 30 человек из-за ударов ВВС Израиля
В Ливане заявили о гибели 30 человек из-за ударов ВВС Израиля - РИА Новости, 02.03.2026
В Ливане заявили о гибели 30 человек из-за ударов ВВС Израиля
Жертвами ударов Израиля по разным районам Ливана стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:51:00+03:00
2026-03-02T08:51:00+03:00
2026-03-02T08:52:00+03:00
в мире
ливан
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
2026
В Ливане заявили о гибели 30 человек из-за ударов ВВС Израиля
Минздрав Ливана: 30 человек погибли и 149 ранены при ударах ВВС Израиля