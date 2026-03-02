Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава парламентского блока "Хезболлы" погиб при ударе ВВС Израиля
08:41 02.03.2026
СМИ: глава парламентского блока "Хезболлы" погиб при ударе ВВС Израиля
Глава парламентского блока движения "Хезболлах" Мохаммед Раад погиб в результате ударов израильских ВВС по Ливану, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
израиль
в мире, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Al Hadath: глава парламентского блока "Хезболлы" Раад погиб при ударе ЦАХАЛ

Дым на месте израильского удара по Ливану
Дым на месте израильского удара по Ливану
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского удара по Ливану. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Глава парламентского блока движения "Хезболлах" Мохаммед Раад погиб в результате ударов израильских ВВС по Ливану, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники.
"В результате израильских авиабилетов убит глава парламентского блока "Хезболлах" Мохаммед Раад", - передает телеканал.
В ЦАХАЛ заявили об увеличении интенсивности ударов по Ливану
В ЦАХАЛ заявили об увеличении интенсивности ударов по Ливану
Заголовок открываемого материала