СМИ: глава парламентского блока "Хезболлы" погиб при ударе ВВС Израиля
Глава парламентского блока движения "Хезболлах" Мохаммед Раад погиб в результате ударов израильских ВВС по Ливану, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:41:00+03:00
в мире
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
