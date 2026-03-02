https://ria.ru/20260302/livan-2077786027.html
Израиль заявил о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль заявил о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля заявила о новой волне ударов по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:35:00+03:00
2026-03-02T08:35:00+03:00
2026-03-02T09:06:00+03:00
в мире
израиль
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_1868214d2b07384b93fff3f8cd815c23.jpg
https://ria.ru/20260302/livan-2077778701.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_114a2dd867520223876377b112200e6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заявил о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Израильская армия заявила о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане