Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 02.03.2026 (обновлено: 09:06 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/livan-2077786027.html
Израиль заявил о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль заявил о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля заявила о новой волне ударов по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:35:00+03:00
2026-03-02T09:06:00+03:00
в мире
израиль
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_1868214d2b07384b93fff3f8cd815c23.jpg
https://ria.ru/20260302/livan-2077778701.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_114a2dd867520223876377b112200e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заявил о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия заявила о новой волне ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о новой волне ударов по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по... объектам "Хезболлах" в Ливане", - сообщила армия в Telegram-канале.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Бейрут - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, заявил президент
06:54
 
В миреИзраильЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала