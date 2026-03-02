Рейтинг@Mail.ru
07:37 02.03.2026
В образовательных учреждениях Ливана отменили занятия
В образовательных учреждениях Ливана отменили занятия
в мире
ливан
израиль
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ливан, израиль, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Занятия в школах и университетах Ливана отменены в связи с эскалацией напряженности после ударов Израиля по пригороду Бейрута и поселениям на юге страны, говорится в заявлении министерства образования Ливана.
"Исходя из заботы о безопасности образовательного сообщества и учитывая исключительные условия в сфере безопасности, принято решение закрыть все государственные и частные школы и лицеи, а также учреждения профессионального и технического образования сегодня, в понедельник", - говорится в заявлении.
Министерство образования также выразило решительное осуждение израильских атак, которым подвергается Ливан и его население, и подтвердило полную солидарность с согражданами, вынужденными покинуть свои дома.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Бейрут - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, заявил президент
06:54
 
В миреЛиванИзраильБейрутВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
