В образовательных учреждениях Ливана отменили занятия
Занятия в школах и университетах Ливана отменены в связи с эскалацией напряженности после ударов Израиля по пригороду Бейрута и поселениям на юге страны,... РИА Новости, 02.03.2026
В образовательных учреждениях Ливана отменили занятия
