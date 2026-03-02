Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома - РИА Новости, 02.03.2026
05:32 02.03.2026
Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома
в мире, израиль, ливан, сша, telegram, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, США, Telegram, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома

ЦАХАЛ призвала жителей поселений юга и востока Ливана покинуть дома

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Армия Израиля рекомендует жителям около 50 населенных пунктов на юге и востоке Ливана покинуть свои поселения ради сохранения собственных жизней, говорится в заявлении, опубликованном на арабоязычных ресурсах в Х и Telegram.
"Срочное предупреждение для жителей следующих поселений … Для вашей безопасности покиньте свои дома немедленно и держитесь на расстоянии не менее 1 000 метров от деревень, в открытых пространствах. Все, кто находится рядом с членами "Хезболлах", ее объектами и военной техникой, подвергают свою жизнь опасности", - написано в заявлении.
В предупреждении перечислены названия около 50 населенных пунктов и районы крупных городов, таких как Тир и Бинтжбейль на юге, Баальбек на востоке страны.
Армия Израиля сообщила об ударе по высокопоставленным бойцам "Хезболлах"
