Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома
Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома - РИА Новости, 02.03.2026
Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома
Армия Израиля рекомендует жителям около 50 населенных пунктов на юге и востоке Ливана покинуть свои поселения ради сохранения собственных жизней, говорится в... РИА Новости, 02.03.2026
Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома
ЦАХАЛ призвала жителей поселений юга и востока Ливана покинуть дома