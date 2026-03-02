Пенсионерам сообщили о малоизвестных льготах и способе их получить

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, но в некоторых случаях следует обращаться в Социальный фонд, иначе есть риск потерять ряд льгот, рассказала агентству Большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, но в некоторых случаях следует обращаться в Социальный фонд, иначе есть риск потерять ряд льгот, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, некоторые меры поддержки — как федеральные, так и региональные, можно получить, только лично обратившись в местное отделение СФР. Пенсионер может о них и не знать.

“К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет”, — указала экономист.