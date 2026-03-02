Рейтинг@Mail.ru
02:18 02.03.2026
Пенсионерам сообщили о малоизвестных льготах и способе их получить
Пенсионерам сообщили о малоизвестных льготах и способе их получить
Большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, но в некоторых случаях следует обращаться в Социальный фонд, иначе есть риск потерять ряд льгот,... РИА Новости, 02.03.2026
Пенсионерам сообщили о малоизвестных льготах и способе их получить

Экономист Иванова-Швец: пенсионеры могут получить льготы, обратившись в Соцфонд

© iStock.com / CherriesJDПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© iStock.com / CherriesJD
Пожилая пара в парке . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, но в некоторых случаях следует обращаться в Социальный фонд, иначе есть риск потерять ряд льгот, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, некоторые меры поддержки — как федеральные, так и региональные, можно получить, только лично обратившись в местное отделение СФР. Пенсионер может о них и не знать.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Эксперт перечислила льготы, которые положены пенсионерам в России
30 июня 2025, 02:15
30 июня 2025, 02:15
“К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет”, — указала экономист.
Кроме того, лично придётся оформить субсидию на оплату ЖКХ, если расходы превышают установленную в регионе норму. То же касается налоговых вычетов на лечение и покупку лекарств. Если условия получения льгот меняются, об этом следует своевременно оповестить СФР, заключила она.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Госдуме рассказали, какие льготы положены пенсионерам
23 февраля 2025, 02:25
23 февраля 2025, 02:25
 
РоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
