Рейтинг@Mail.ru
Лерчек потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/lerchek-2077960794.html
Лерчек потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка
Лерчек потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка - РИА Новости, 02.03.2026
Лерчек потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка
Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка Луис Сквиччиарини. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:25:00+03:00
2026-03-02T17:25:00+03:00
россия
валерия чекалина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b229651d2befda569bccf318627aedbb.jpg
https://ria.ru/20260226/lerchek-2077021621.html
https://ria.ru/20260119/sud-2068775773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_9507a693ecb2a5736752f9ed71710342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерия чекалина
Россия, Валерия Чекалина
Лерчек потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка

Сквиччиарини: Лерчек потребовалась экстренная операция при родах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка Луис Сквиччиарини.
В конце февраля источник из окружения Чекалиной сообщил РИА Новости, что блогер, находящаяся под домашним арестом, родила сына.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Юрист рассказала о возможных отсрочках приговора блогеру Лерчек
26 февраля, 23:52
"Добро пожаловать в этот мир, сынок! Долгожданный день Х наступил внезапно, не оставив времени на подготовку. Мы приехали на плановое УЗИ, а через 15 минут уже оказались в операционной. "Требуется экстренное кесарево. Сейчас", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
По словам Сквиччиарини, во время родов он пережил целый спектр эмоций.
"Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился - и мое сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!" - добавил он.
Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Суд 24 февраля дал ей разрешение на посещение клиники.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Блогер Валерия Чекалина во время заседания Гагаринского районного суда Москвы. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений
19 января, 13:13
 
РоссияВалерия Чекалина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала