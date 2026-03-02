Лерчек потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка Луис Сквиччиарини.

В конце февраля источник из окружения Чекалиной сообщил РИА Новости, что блогер, находящаяся под домашним арестом, родила сына.

"Добро пожаловать в этот мир, сынок! Долгожданный день Х наступил внезапно, не оставив времени на подготовку. Мы приехали на плановое УЗИ, а через 15 минут уже оказались в операционной. "Требуется экстренное кесарево. Сейчас", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

По словам Сквиччиарини, во время родов он пережил целый спектр эмоций.

"Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился - и мое сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!" - добавил он.

Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ . Суд 24 февраля дал ей разрешение на посещение клиники.