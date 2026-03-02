https://ria.ru/20260302/lerchek-2077960794.html
Лерчек потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка
Лерчек потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка
Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка Луис Сквиччиарини. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:25:00+03:00
2026-03-02T17:25:00+03:00
2026-03-02T17:25:00+03:00
валерия чекалина
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка Луис Сквиччиарини.
В конце февраля источник из окружения Чекалиной
сообщил РИА Новости, что блогер, находящаяся под домашним арестом, родила сына.
"Добро пожаловать в этот мир, сынок! Долгожданный день Х наступил внезапно, не оставив времени на подготовку. Мы приехали на плановое УЗИ, а через 15 минут уже оказались в операционной. "Требуется экстренное кесарево. Сейчас", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
По словам Сквиччиарини, во время родов он пережил целый спектр эмоций.
"Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился - и мое сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!" - добавил он.
Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
. Суд 24 февраля дал ей разрешение на посещение клиники.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская