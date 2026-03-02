https://ria.ru/20260302/lerchek-2077951261.html
Лерчек вместе с новорожденным сыном выписали из роддома
Лерчек вместе с новорожденным сыном выписали из роддома - РИА Новости, 02.03.2026
Лерчек вместе с новорожденным сыном выписали из роддома
Находящуюся под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) вместе с новорождённым сыном выписали из роддома, сообщил РИА Новости источник из её... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:07:00+03:00
2026-03-02T17:07:00+03:00
2026-03-02T17:07:00+03:00
оаэ
валерия чекалина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b229651d2befda569bccf318627aedbb.jpg
https://ria.ru/20260207/lerchek-2072859538.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_9507a693ecb2a5736752f9ed71710342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, валерия чекалина, общество
ОАЭ, Валерия Чекалина, Общество
Лерчек вместе с новорожденным сыном выписали из роддома
РИА Новости: Лерчек вместе с новорожденным сыном выписали из роддома
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Находящуюся под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) вместе с новорождённым сыном выписали из роддома, сообщил РИА Новости источник из её окружения.
"Валерию выписали из клиники, они с малышом хорошо себя чувствуют", - сказал собеседник агентства.
Источник сообщил 26 февраля, что Лерчек родила с помощью кесарева сечения, сын родился здоровый, весит 2,5 кг. В понедельник отец ребенка Луис Сквиччиарини рассказал, что потребовалась экстренная операция при родах, и опубликовал фотографии из роддома.
Валерия Чекалина
находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
.