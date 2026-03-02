Лавров и глава МИД Саудовской Аравии договорились поддерживать контакт

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан во время телефонного разговора договорились поддерживать контакт по ситуации в ближневосточном регионе, сообщает российское министерство.