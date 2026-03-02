Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре высказали озабоченность рисками вовлечения третьих стран в конфликт вокруг Ирана, сообщили в МИД РФ.