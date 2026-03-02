https://ria.ru/20260302/lavrov-2077997333.html
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию вокруг Ирана
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию вокруг Ирана
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре высказали озабоченность рисками вовлечения третьих стран в РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:09:00+03:00
2026-03-02T19:09:00+03:00
2026-03-02T19:09:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
иран
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077982128.html
россия
саудовская аравия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, саудовская аравия, иран, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Иран, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию вокруг Ирана
Москва и Эр-Рияд озабочены риском вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке