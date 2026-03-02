https://ria.ru/20260302/kuveyt-2077814243.html
Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов
Несколько истребителей США потерпели крушение на территории Кувейта, их пилоты выжили, говорится в полученном РИА Новости заявлении Минобороны ближневосточного... РИА Новости, 02.03.2026
