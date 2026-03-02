Рейтинг@Mail.ru
Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 02.03.2026 (обновлено: 13:14 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/kuveyt-2077814243.html
Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов
Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов - РИА Новости, 02.03.2026
Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов
Несколько истребителей США потерпели крушение на территории Кувейта, их пилоты выжили, говорится в полученном РИА Новости заявлении Минобороны ближневосточного... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:44:00+03:00
2026-03-02T13:14:00+03:00
в мире
кувейт
иран
сша
f-15se
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077859132_0:753:898:1258_1920x0_80_0_0_1a584cf90c3ba8cb7313435c5affbde5.jpg
https://ria.ru/20260302/defitsit-2077268148.html
кувейт
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077859132_0:555:1225:1473_1920x0_80_0_0_a1f3f09c747b1284853c33fe26d176aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кувейт, иран, сша, f-15se, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Иран, США, F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана

Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов

© REUTERS / Social MediaКадр видео падения горящего самолета в Кувейте, 2 марта 2026 года
Кадр видео падения горящего самолета в Кувейте, 2 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Social Media
Кадр видео падения горящего самолета в Кувейте, 2 марта 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 2 мар — РИА Новости. Несколько истребителей США потерпели крушение на территории Кувейта, их пилоты выжили, говорится в полученном РИА Новости заявлении Минобороны ближневосточного государства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ранее в соцсетях появилась видеозапись с потерпевшим крушение истребителем F-15 и эвакуировавшимся пилотом. Средства ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта, сообщало иранское агентство Tasnim.
"Несколько американских военных самолетов потерпели крушение в Кувейте, их экипажи спаслись", — сообщило агентство со ссылкой на Минобороны.
Министерство отметило, что пилотам оказали медицинскую помощь. Кувейтские военные в координации с американскими выясняют обстоятельства инцидентов, ведется официальное расследование.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой
Вчера, 08:00
 
В миреКувейтИранСШАF-15SEВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала