Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов

Кадр видео падения горящего самолета в Кувейте, 2 марта 2026 года

Кадр видео падения горящего самолета в Кувейте, 2 марта 2026 года

© REUTERS / Social Media Кадр видео падения горящего самолета в Кувейте, 2 марта 2026 года

СТАМБУЛ, 2 мар — РИА Новости. Несколько истребителей США потерпели крушение на территории Кувейта, их пилоты выжили, говорится в полученном РИА Новости заявлении Минобороны ближневосточного государства.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с потерпевшим крушение истребителем F-15 и эвакуировавшимся пилотом. Средства ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта , сообщало иранское агентство Tasnim

"Несколько американских военных самолетов потерпели крушение в Кувейте, их экипажи спаслись", — сообщило агентство со ссылкой на Минобороны.