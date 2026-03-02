Рейтинг@Mail.ru
Над зданием посольства США в Кувейте поднимается дым - РИА Новости, 02.03.2026
08:56 02.03.2026
Над зданием посольства США в Кувейте поднимается дым
Над зданием посольства США в Кувейте поднимается дым
2026-03-02T08:56:00+03:00
2026-03-02T08:56:00+03:00
в мире
сша
кувейт
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, кувейт, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Кувейт, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана

Над зданием посольства США в Кувейте поднимается дым

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дым поднимается над зданием посольства США в Кувейте, сообщает агентство Синьхуа.
"Из здания посольства США в Кувейте идет дым", - говорится в сообщении агентства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАКувейтИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
