Над зданием посольства США в Кувейте поднимается дым
Над зданием посольства США в Кувейте поднимается дым - РИА Новости, 02.03.2026
Над зданием посольства США в Кувейте поднимается дым
Дым поднимается над зданием посольства США в Кувейте, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 02.03.2026
